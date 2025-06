Modigliana, al via i concerti per organo

"Una preziosa occasione per lasciarsi guidare dalla musica alla riscoperta del territorio, contribuendo allo stesso tempo alla salvaguardia di un’eredità culturale di straordinario valore". Con queste parole la Pro loco di Terra del Sole presenta la rassegna concertistica per organo promossa in occasione delle celebrazioni per il 450esimo anniversario della morte di Cosimo I de’ Medici, a cui la cittadella deve i natali. Articolata in tre differenti appuntamenti in altrettanti edifici di culto di Modigliana, Terra del Sole e Dovadola, l’iniziativa mira a promuovere gli organi storici del territorio e a far conoscere al pubblico la ricchezza artistica delle chiese che li custodiscono.

Si parte domenica alle 17.30 nella suggestiva cornice della Concattedrale di Santo Stefano a Modigliana: protagonista l’organista pistoiese Andrea Vannucchi, che si esibirà sul prestigioso organo ottocentesco costruito da Giosuè Agati, recentemente restaurato. A introdurre l’evento sarà Vincenzo Staffa, con un intervento dedicato alla storia di Modigliana. Direttore artistico della Fondazione Accademia di Musica Italiana per Organo, Vannucchi è organista titolare della Cattedrale di Fiesole (Firenze) e lavora al Conservatorio di musica G.B. Martini. Il secondo appuntamento si terrà domenica 13 luglio nella chiesa di Santa Reparata a Terra del Sole, dove la bolognese Fabiana Ciampi suonerà l’organo di Feliciano Fedeli da Camerino, accompagnata da una riflessione di Antonio Zaccaria sul valore artistico della chiesa. La rassegna si concluderà domenica 3 agosto nell’Abbazia di Sant’Andrea a Dovadola, con un concerto dell’organista forlivese Giulia Ricci, impegnata sui tasti dello strumento a canne Hillebrand donato alla comunità da don Marino Tozzi. Quest’ultimo evento, organizzato in omaggio alla Beata Benedetta Bianchi Porro nell’anniversario della nascita, prevede un intervento di Gabriele Zelli sulla storia e la memoria di Dovadola.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 17.30 e saranno a offerta libera. Il ricavato sarà interamente destinato alla manutenzione e alla tutela degli organi storici delle tre chiese coinvolte. La rassegna è realizzata con la direzione artistica dell’associazione culturale Forlì Antiqua aps, il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, la stretta collaborazione delle parrocchie teatro dei concerti e il patrocinio di numerosi enti del territorio, tra cui l’Accademia degli Incamminati, la Pro Loco e il Comune di Modigliana, il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, e il Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori risorgimentali.

Francesca Miccoli