Modigliana calcio, vittoria dedicata a Bum Bum

Un terribile incidente stradale ha strappato prematuramente Lorenzo Dotti, 16enne di Tredozio, alla sua famiglia e agli amici ormai due anni fa.

Era il 15 aprile 2022 quando, lungo la provincciale del Tramazzo il giovane, che frequentava le superiori a Faenza, si scontrò con un trattore mentre era alla guida del suo motorino. Ancora oggi il ricordo del ragazzo è vivo in quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. Tra questi, anche i compagni di calcio, sport che Lorenzo praticava, oltre ad essere impegnato nel volontariato.

Oggi il Modigliana Calcio ha voluto omaggiare la memoria di Lorenzo dedicandogli un’importante vittoria. Infatti i 24 ragazzi componenti la rosa della squadra ‘Modigliana Calcio’ (annate 2004-2005-2006) domenica scorsa hanno vinto con 59 punti il campionato Juniores della provincia di Ravenna, dopo 14 anni e con due giornate di anticipo.

Lorenzo, da loro soprannominato ‘Bum Bum’, aveva giocato con quegli stessi ragazzi nei pulcini e giovanissimi nel ruolo di attaccante ed era un compagno molto apprezzato per il suo impegno. In questo campionato a 14 squadre gli juniores del ‘Modigliana Calcio’ sono stati in testa dall’inizio, allenati da Filippo Montanari e Marco Marchesi e hanno avuto come dirigenti Tommaso Stocco (l’ideatore del simpatico nomignolo Bum Bum) e Andrea Guidi.

I numeri, a una giornata dalla fine, già raccontano di una vera e propria impresa: 25 partite giocate, 19 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte, tra cui l’ultima in casa a risultato finale acquisito dando spazio a chi aveva giocato meno, 56 gol segnati, di cui 11 dal capocannoniere Filippo Valmori, 23 subiti, 2,2 gol di media partita, zero gol su rigore, 4 ammonizioni e zero espulsioni, a conferma di una squadra anche molto corretta, con età media 18,3 anni.

All’indomani della trionfale penultima giornata, in occasione della triste ricorrenza, come doveroso tributo dedicato all’amico e compagno di gioco che continuerà a vivere nei loro cuori, i ragazzi hanno voluto mettersi tutti in posa ed esporre dei cartelli con la scritti ’Bum Bum sempre nel cuore’.

La madre del giovane Monia Tassinari, il padre Celso e la sorella Giulia sono rimasti colpiti e commossi da questo gesto, tanto che i genitori hanno chiesto espressamente di "ringraziare la squadra per il bellissimo pensiero rivolto al nostro amato Lorenzo".

