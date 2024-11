Modigliana, in questo weekend è già Natale

La seconda edizione dei ‘Mercatini di Natale’ organizzata a Modigliana dall’azienda agricola Riccardo Fabbri e dal forno-pasticceria La Colombina si terrà nel centro storico, ossia nelle piazze Vittorio Veneto, Oberdan, Don Minzoni e vie limitrofe, con artigiani e hobbisti. L’evento del weekend inizia oggi e si tiene dalle ore 10 alle 20. Sono previsti laboratori per bambini, artisti di strada, intrattenimento musicale e drink, caldarroste e food. Gli appuntamenti da stamattina sono: il Trekking dei mercatini alla scoperta del ‘Sentiero della speranza’ a cura del Cai Faenza - Gruppo Val Tramazzo (ritrovo in via Nazario Sauro, durata 2 ore e 30 minuti); l’apertura dalle mostre natalizie; a seguire, esibizioni artistiche degli alunni della scuola elementare Pietro Alpi; dalle 12 è prevista l’apertura dei punti di ristoro con caldarroste, prodotti tipici, vin brulè e intrattenimento con giochi in legno.

Nel pomeriggio dalle ore 14 in piazza Vittorio Veneto si terranno laboratori e attività per bambini e dalla stessa ora torneranno in azione con le loro performance gli artisti di strada. Alle 15.30 avrà luogo poi la ‘Modigliana winter run’, corsa di 5,2 chilometri e camminata di 3,5 non competitiva, a cura dell’Avis locale con partenza da piazza Don Minzoni; per i partecipanti è prevista una consumazione per Aperi-merenda; dalle ore 16 Aperi-Christmas a cura delle attività locali, intrattenimento musicale con Nicodj.

Domani stesso programma, in agenda dalle ore 10 alle 18 ‘Mercatini di Natale’, mostre natalizie e laboratori con attività per bambini, che potranno scrivere e decorare la loro letterina per Babbo Natale e portarla nell’angolo ‘Polo Nord’; qui li accompagneranno gli ‘Elfi’, che li inviteranno nella casa di Babbo Natale per scattare foto. Dalle ore 12 riapertura dei punti di ristoro e dalle 10.30 nuovamente le esibizioni degli artisti di strada. L’evento di quest’anno si concluderà con ospiti a sorpresa e una performance speciale.