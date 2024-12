"Mondo sottosopra": si parla di pace

‘Il mondo sottosopra: costruire la pace’. È questo il titolo dell’appuntamento organizzato alle 18 nel chiostro del San Domenico, con i docenti universitari Andrea Roventini (Pisa) e Nicola Pedde (Roma Tre), il giornalista Alberto Negri (Sole 24 Ore) e i parlamentari Ouidad Bakkali e Arturo Scotto, che hanno visitato recentemente la striscia di Gaza. A moderarli sarà Alice Casadei, coordinatrice dell’associazione Idee per la sinistra: si parlerà delle guerre in corso in Ucraina e in Medioriente.