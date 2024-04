E’ morto Tony Golfarelli: sfidò la sclerosi multipla lanciandosi col paracadute

Forlimpopoli (Forlì-Cesena), 18 aprile 2024 - La notizia è arrivata in mattinata. Ricoverato in ospedale a Siena da alcuni giorni per l’aggravarsi delle condizioni relative alla sua malattia, il 57enne Tony Golfarelli, originario di Forlimpopoli, è venuto a mancare nella mattina di oggi.

Viveva dal 2019 a Quercegrossa in Toscana con la sua Simona dal 2019, da quando si erano sposati. A Forlimpopoli lo conoscono e lo ricordano tutti, prima come ragazzo scanzonato in giro con gli amici, poi con la carrozzina, una volta conclamata la sclerosi multipla.

Nel 2012 era entrato in consiglio comunale nel gruppo di maggioranza, in sostituzione di un consigliere dimissionario, con il sindaco Paolo Zoffoli. Incarico che i cittadini gli avevano confermato anche nel 2014, questa volta al seguito del sindaco Mauro Grandini. “Tony è sempre stato prima di tutto un amico - lo ricorda Gian Matteo Peperoni, assessore all’ambiente di Forlimpopoli, entrato in giunta in contemporanea a Golfarelli -, da quando eravamo ragazzini. Poi ci siamo trovati in consiglio comunale insieme. Molte barriere architettoniche della città sono state eliminate grazie alle sue segnalazioni e al suo impegno”.

Anche l’amministrazione comunale ha voluto ricordarlo: “La notizia della scomparsa di Tony Golfarelli ci colpisce profondamente. Avevamo imparato a conoscere il suo coraggio e la sua instancabile voglia di vivere, a dispetto della malattia che lo ha costretto sulla sedia a rotelle, ma non lo ha mai fermato. Anzi, è sempre stato animato da un profondo impegno sociale che lo ha portato a lavorare per i diritti delle persone con disabilità. La sua figura costituisce un esempio a cui ispirarsi per non lasciarsi scoraggiare dagli ostacoli, anche quelli apparentemente invalicabili. Non lo dimenticheremo mai”.

Negli anni è stato molto attivo come volontario, consigliere e anche come presidente provinciale dell’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Si era anche buttato giù da un aereo con il paracadute.

La malattia lo ha portato a conoscere la senese Simona Monaldi, con cui si è sposato nel 2019. “Una storia d’amore fatta di tante risate. Noi ridiamo come dei matti quando stiamo insieme, anche nelle situazioni più difficili” così descriveva la loro storia Tony subito dopo il matrimonio.