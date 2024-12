Musica e cappelletti al circolo L’Incontro

Tra le tante proposte di bar ed esercizi pubblici di Santa Sofia in occasione del lungo periodo natalizio e di fine 2024, segnaliamo le attività proposte dal Circolo Arci L’Incontro di piazza Matteotti 9. Si parte sabato 21 dicembre, dopo cena, serata in musica con dj Nico Boccia, mentre lunedì 23 doppia tombola. Il 24 dicembre, da tradizione, prima di mezzanotte saranno serviti i cappelletti rigorosamente in brodo. Invece a Natale sarà la volta del Campari day cui seguirà il 27 il super quizzone proposto dalla Compagnia Cirqe. Si chiude il 2024 il 31 dicembre con l’aperitivo in musica.