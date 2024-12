Nivana e Francesco, esempi di ’volontariato silenzioso’

È stato consegnato il ‘Giglio d’argento, la civica benemerenza istituita nel 2009 dal Comune di Santa Sofia per ringraziare i cittadini che si dedicano ad attività di volontariato in ambito sociale e culturale e da sempre sostenuta da VolontaRomagna Odv. Da tradizione, durante la seduta dell’ultimo consiglio comunale dell’anno, dopo che le proposte dei cittadini avevano ottenuto il via libera della commissione consigliare, i gigli sono stati conferiti dalla sindaca Ilaria Marianini a Nivana Amadori (detta Donatella) di Corniolo, attiva nell’Accademia Pasquale II e nella Pro loco e a Francesco Di Tante per tutti ‘Franco’ per il suo impegno verso i più bisognosi, riconoscendo il loro esempio di volontariato silenzioso, fatto di gesti quotidiani di supporto alla comunità, integrazione e aiuto a chi ha più bisogno.

"Questa onorificenza rappresenta un ringraziamento ufficiale e sentito – ha commentato la sindaca Ilaria Marianini – per chi, con generosità e dedizione, ha contribuito a rendere la nostra comunità più solidale e unita. A Donatella e Francesco va quindi un grande grazie collettivo per la loro opera quotidiana: un esempio per le future generazioni".

o.b.