’Passeggiando Castrocaro’: oggi il prologo

Tre giorni di festa, arte e musica in strada: prende il via oggi la seconda edizione di ‘Passeggiando Castrocaro’, evento che ha raccolto il testimone dalla festa del forestiero, l’appuntamento settembrino dedicato ai turisti e agli stessi residenti.

Novità di questa edizione il prologo nel borgo antico, un’anteprima che questa sera dalle 19 alle 24 animerà la terrazza della fortezza millenaria e il giardino ai piedi del maniero.

Nei pressi del circolo degli Alpini e del Battistero di San Giovanni dalle 20.30 si esibirà ‘The Wave’, gruppo di giovanissimi forlivesi votati alla musica soul e funk degli anni ‘70. Sonorità particolarissime con il sax che sostituirà la chitarra negli assoli e un frontman eccezionale con energia da vendere. Intenso il programma in fortezza: dalle 17 alle 21 sono previste visite a pagamento mentre alle 19 si potrà gustare un apertitivo nella terrazza panoramica.

A seguire, alle 21.30 spazio all’arpa celtica di Marta Celli e dalle 21.45 alle 22.30 entrerà in scena Manuel sbandieratore e fuocoliere. La serata continuerà dalle 23 con il dj set. Domani e domenica lo spettacolo si sposterà in viale Marconi, che ospiterà un lungo mercatino con creazioni artigianali e, solo nella giornata di domenica, un mercatino all’insegna del riuso e della sostenibilità e un’area dedicata ai food truck per tutti gusti. Domani agenda ricca con quattro diverse postazioni che ospiteranno dalle 20 ‘The Antiguos’, trio con giovanissimi artisti dediti al jazz; alle 20.45 la ‘Musica muta’ del duo perugino di maestri di chitarra, che faranno ‘cantare’ gli strumenti interpretando i grandi classici; alle 21:30 spazio al giocoliere comico Enrico. Chiusura di serata con il ‘fire show’ di Manuel e Seline, danzatrice e regina del fuoco.

Domenica le postazioni attive saranno addirittura sei: grandi protagonisti saranno in primis i bambini, coinvolti nei giochi di Nonno Banter, con le bolle di Strudel (dalle 11 alle 13), artista castrocarese conosciuto in tutta Italia e in particolare nei busker festival per spettacoli che fanno emozionare anche gli adulti. Alle 12 tornerà il jazz di The Antiguos, alle 14.30 il Love Affair Duo, coppia di grande talento. Seguiranno i Divanetti Folk, trio castrocarese per la prima volta chiamato a cimentarsi in strada, quindi Cico dét e bèl, gruppo formato da marito e moglie, che si esibiranno, rigorosamente in dialetto romagnolo. Infine di nuovo sugli scudi la giocoleria con Enrico (dalle 17.45 alle 20), la musica muta (alle 18.30) e Seline (alle 21). Alle 19.30 il debutto della Dream Dance School, una scuola di danza con sedi a Meldola, San Lorenzo in Noceto, Forlì e Cusercoli, dove vengono proposti corsi di hip hop, zumba, ginnastica posturale, fitness, danza moderna e reggaeton.

Nel fine settimana si potrà visitare oltre alla fortezza di Castrocaro anche il Museo dell’uomo e dell’ambiente di Terra del Sole La tregiorni è promossa dal consorzio Castrumcari con il patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Info: www.castrocarotermeterradelsole.travel, 0543.769631 – 350.5193970.

Francesca Miccoli