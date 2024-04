Passeggiate di cuore. Il benessere fisico secondo i cardiologi

‘Tieni in forma il tuo Cuore. Cammina con noi’ è lo slogan dell’iniziativa promossa dall’Associazione cardiologica forlivese Odv e dalla Fondazione Myriam Zito Sacco, con il patrocinio di Regione, Comune di Forlì e Ausl Romagna in collaborazione con Avis Forlì e Fidapa.

Il progetto di attuare camminate per il benessere fisico avrà inizio domani alle 8.30, con partenza e arrivo al parco urbano e ritrovo all’ingresso del parco in via Fiume Montone. Gli altri appuntamenti avranno una cadenza mensile con partecipazione gratuita.

Lo scopo della camminata riguarderà il benessere fisico, la prevenzione cardio vascolare e, non ultimi, gli stili di vita e l’aggregazione. Gli approfondimenti su questi temi saranno tenuti al rientro dalla camminata presso l’Acf (piazzetta Fratelli Ruffini 6), il primo dei quali è proprio domani e sarà tenuto dal cardiologo Marcello Galvani. Le passeggiate successive si terranno il 18 maggio e il 15 giugno.

Lo scopo riguarda la prevenzione cardiovascolare, di conseguenza la camminata potrà essere effettuata in due percorsi in base alle esigenze, all’età o ad eventuali problemi fisici: la prima sarà di poco più di 9 chilometri, l’altra di 4. Entrambi questi percorsi raggiungeranno il ponte del fiume Rabbi, ma mentre il primo proseguirà fino a Schiavonia per poi rientrare alla base, il secondo, più breve, dal fiume Rabbi ritornerà al luogo di partenza.

Il tutto per una durata di circa due ore. "Questo esercizio fisico – ha precisato il professor Marcello Galvani – è una cura per la salute, ma va adattato alla persona per raggiungere forme di maggior benessere al fine di allungare la vita. I benefici che ne derivano sono non solo cardiovascolari ma anche oncologici. Curarsi con l’esercizio fisico è importante per rimanere in buona salute".

Durante la presentazione della camminata, Febo Tittarelli, chinesiologo e posturologo, ha mostrato particolari del tragitto entro e fuori il parco urbano, e ha precisato come devono essere i passi e a chi convengono quelli più o meno svelti, ma anche gli effetti di eventuale disidratazione in seguito ad un respiro affannoso e, di conseguenza, l’uso della borraccia personale, suggerendo anche spazi in cui è possibile parcheggiare l’auto possibilmente vicino al luogo di partenza, come il parcheggio dell’argine o quello del fiume Montone. Per info: 0543 31787, ass.cardio.forlivese@gmail.com.

Rosanna Ricci