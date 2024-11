‘Passioni in musica’ col prof Belloni, canta il soprano Klisowska

Appuntamento oggi alle 16.30, alla Sala Aurora di Forlì, con la terza lezione-concerto del festival Passioni in Musica. Interverrà Ilario Belloni, docente di filosofia del diritto a Pisa, su ‘Castelli, tribunali e colonie penali’, al centro la figura di Kafka. Accompagnerà la lezione di Belloni il soprano Johanna Klisowska (foto), cantante applaudita in tutto il mondo, accompagnata dall’Ensemble Sezione Aurea in arie di Rognoni, Castello, Golinetti e Allegri. Ingresso libero fino a esaurimento posti (info enasco.fo@enasco.it e 0543.24118).