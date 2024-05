Piccolo, una stagione di successo

Conclusa la stagione teatrale, il Teatro Piccolo di Forlì, ha riportato risultati altamente positivi come teatro d’innovazione di Forlì sia per la moderna struttura degli spazi sia per le numerose attività di ampio respiro portate avanti, con tanto impegno, da Claudio Casadio e Ruggero Sintoni, direttori artistici di Accademia Perduta, e, con loro, dal Comune di Forlì. Il teatro Piccolo è stato, fin dall’inizio, il Centro di Produzione di Accademia Perduta /Romagna Teatri in particolare per i giovani e, da quest’ultimo anno, ha ampliato il cartellone di Teatro Moderno e Contemporaneo con laboratori, residenze artistiche, incontri letterari dedicati soprattutto a bambini e docenti. Il Teatro Ragazzi ha raggiunto numeri considerevoli di presenze con oltre 5.200 spettatori e, a volte, ha registrato il tutto esaurito.

Grande interesse hanno suscitato alcune produzioni di Accademia Perduta come ‘Bella bellissima’, ‘Capputtiello’ e ‘Candido’ tratto dall’opera di Voltaire. Per quanto riguarda le produzioni di Teatro Contemporaneo di Accademia Perduta, molte di queste hanno coinvolto gli studenti delle scuole secondarie di II grado con dibattiti ed apprendimenti come ‘Barbablù ‘ sulla violenza di genere, ‘Tu (non) sei il tuo lavoro’ sulla difficoltà di lavoro nella società attuale.

Per quanto riguarda il Contemporaneo sono state registrate 2.900 presenze e talora anche il ‘tutto esaurito’, dimostrazione, questa, dell’apprezzamento da parte anche di un ‘nuovo’ pubblico. In particolare sono stati apprezzati: Anna Della Rosa con ‘Accabadora’ dall’omonimo romanzo di Michela Murgia; il collettivo Les Moustaches con ‘I cuori battono nelle uova’, Agnese Fallongo e Tiziano Caputo con ‘Letizia va alla guerra’, il Teatro Kismet con ‘ Barabba’; e poi ancora: Valeria Solarino, Paola Turci, Giovanni Scifoni, Arianna Porcelli Safonov, Andrea Pennacchi, Stivalaccio Teatro.

Particolarmente stimolanti sono stati i Laboratori ‘Teatro e Musica’ condotti da Andrea Alessi e da Daniela Piccari, ‘Critica e Cronaca Teatrale’ con Michele Pascarella e ‘Inviti superflui’ con Daniele Romualdi. Altra novità sono stati ‘Parole e Teatro’ con Elena Dolcini, dedicati a bambini e docenti, sull’editoria e con la presenza di importanti case editrici. Il Teatro Piccolo in pratica è una officina creativa ossia una ‘Perla di periferia’ come l’ha definito il libro di Sara Rossi dedicato a questo teatro forlivese.

Rosanna Ricci