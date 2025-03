Picta, al via i laboratori artistici per bambini e ragazzi

Non solo mostre ed eventi culturali. Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea – Premio Picta Romagna città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, visitabile nella cittadella medicea fino al 7 aprile, propone anche quest’anno laboratori artistici per bambini e ragazzi. Sei appuntamenti in programma da questo martedì a mercoledì 2 aprile nel rinascimentale Palazzo pretorio di Terra del Sole per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’arte in maniera ludica e didattica. A condurre i laboratori saranno artisti locali esperti nelle discipline della ceramica e della pittura.

Si parte martedì con la pittrice Alice Tamburini, che sarà presente anche nel pomeriggio del 27. Giovedì sarà invece l’artista Paolo Grande a guidare il laboratorio di ceramica, che sarà replicato anche nei pomeriggi di martedì 25 e lunedì 31. Il 24 marzo Graziella Giunchedì prenderà sotto la propria ala scolari e studenti per accompagnarli nel mondo del disegno e del colore.

"Il nostro desiderio – spiega il maestro Giuseppe Bertolino, ideatore e direttore artistico della rassegna di arte contemporanea, è quello di avvicinare i giovani all’arte e al bello utilizzando le mani tra pennelli e colori, finalmente lontani dai social e dai telefonini". I bambini del plesso castrocarese e terrasolano dell’istituto comprensivo della Valle del Montone sono stati coinvolti nell’iniziativa già prima dell’inaugurazione di Picta, guidati dalle maestre nella realizzazione di arazzi che oggi accolgono i visitatori della mostra allestita nel Palazzo affacciato su piazza d’Armi.

I laboratori si terranno dalle 16 alle 18. La partecipazione è gratuita, la prenotazione obbligatoria al 333.4608113. Per i piccoli c’è anche l’opportunità di affacciarsi all’arte visitando le opere esposte nelle sale del medesimo edificio. Altre appendici della rassegna si svolgono a Faenza, Forlimpopoli, Cesenatico.

f. m.