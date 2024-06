Piolanti e Severi: due nuove donne in giunta

A due giorni dalla convocazione del primo consiglio comunale della legislatura 2024-29, il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci ha nominato i quattro componenti della giunta composta da due donne e due uomini, individuati sulla base del risultato elettorale e di specifiche competenze e professionalità. "Sarò il sindaco di tutti – ribadisce il primo cittadino – e le persone scelte hanno le competenze e le caratteristiche necessarie per portare avanti il programma di mandato con umiltà e impegno in rappresentanza di un’amministrazione che vuol essere in ascolto e al servizio di Meldola". La nuova giunta comunale sarà così composta: Michele Drudi, con delega alla cultura, pubblica istruzione, politiche giovanili, innovazione e digitalizzazione, frazioni, pace e diritti umani; Giovanna Piolanti si occuperà di bilancio e tributi, attività produttive e sviluppo economico, volontariato, politiche per la famiglia e pari opportunità. Le deleghe ai lavori pubblici, edilizia, urbanistica, ambiente e patrimonio sono affidate a Filippo Santolini, vice sindaco, mentre Giada Severi seguirà i servizi sociali, turismo, affari generali, legalità e trasparenza, personale. Vediamo più da vicino gli assessori confermati e i nuovi ingressi. Drudi, 51 anni, laureato in filosofia, insegnante, ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Arci di Forlì ed è stato componente del Consiglio Nazionale di Arci. Dal 2011 al 2014 ha coordinato il Tavolo della Cultura di Forlì ed è responsabile dei progetti dei volontari Arci di servizio civile. Impegnato nel mondo del terzo settore è stato consigliere comunale dal 1999 al 2009 e assessore dal 2019 al 2024. Santolini, 42 anni, è sposato e padre di due figli. Laureato in Architettura, esercita la libera professione. E’ cofondatore dell’associazione Spazi Indecisi, è stato tutor presso la Scuola di Ingegneria e Architettura - dell’Università di Bologna e assessore a Meldola dal 2019 al 2024.

Due le donne che entrano in giunta per la prima volta. Giovanna Piolanti, 62 anni. Sposata, madre di due figli e nonna di Filippo. Laureata in Economia, responsabile amministrativa in pensione. Ama dedicare il tempo libero a progetti di cittadinanza attiva sull’uguaglianza di genere, il valore del rispetto e la memoria della nostra comunità. E’ stata consigliere comunale dal 2019 al 2024 a Meldola.

Infine Giada Severi, 34 anni, avvocata. Nel tempo libero ama viaggiare scoprire il territorio praticando la corsa podistica ed il trekking. Impegnata nella promozione dei diritti civili, coltiva, da sempre, la passione per la musica e per il teatro. E’ stata componente del consiglio di amministrazione dell’Istituzione Drudi dal 2019 al 2024.

Oscar Bandini