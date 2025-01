Ponti da mettere in sicurezza. Il Braldo sarà demolito e ricostruito

Un progetto da 8,5 milioni di euro. È questa la cifra che servirà per demolire e ricostruire il ‘Ponte Braldo’ sul fiume Montone nelle campagne di San Martino in Villafranca. Il progetto esecutivo di questo nuovo viadotto sul fiume Montone verrà presentato giovedì 9 gennaio alle 20.45 nella sede della Provincia, in piazza Morgagni. Durante la serata, aperta al pubblico, oltre al progetto esecutivo verranno illustrati i tempi di avvio del cantiere e le modalità di realizzazione dell’intervento.

Sarà anche presentato il progetto che riguarda la sistemazione, da realizzare in un secondo momento, della strada provinciale 27 bis ‘Braldo’ nel tratto che va dalla via Zignola al nuovo ponte e da quest’ultimo alla strada provinciale 1 Villafranca. Saranno presenti Enzo Lattuca, presidente della Provincia, Roberto Cavallucci, consigliere provinciale delegato alle infrastrutture e viabilità del comprensorio forlivese, Barbara Luchetti, dirigente del Servizio Infrastrutture viarie della Provincia, e Luca Gardelli, progettista generale e direttore dei lavori.

I ponti censiti di competenza provinciale nel territorio sono 570 e, a seguito di un’opera di mappatura e valutazione del rischio da parte dei tecnici provinciali, diversi di questi sono stati inseriti un programma pluriennale di messa in sicurezza finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.