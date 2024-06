Portico verso la giunta: i vecchi assessori a rischio

Se l’ampia e netta riconferma del primo cittadino uscente Maurizio Monti a sindaco di Portico e San Benedetto, con il 53,97% su Luigi Toledo (29,25%) e Serena Bambi (16,78%), non porterà grandi scossoni nell’amministrazione dei prossimi cinque anni dell’ultimo comune della valle del Montone, tuttavia si annunciano novità per quanto riguarda la giunta ed il ruolo della minoranza.

Intanto vediamo la formazione del nuovo consiglio comunale uscito dalle urne dell’8 e 9 giugno. Per la lista civica ‘Il futuro ha radici antiche’, capeggiata dal sindaco Monti, entrano per la maggioranza: Stefano Talenti con 29 preferenze, Mirko Garavini 19, Claudia Cappelli 12, Danilo Baruzzi 11, Caterina Mordenti e Alberto Frassineti 6, e Anna Facciani con 4 voti come Elisabetta Isi, che però segue nell’ordine della lista, rimanendo a disposizione per eventuali surroghe insieme a Domenico Nannetti con 3, vicesindaco uscente, e Federico Pace 1.

La minoranza avrà 3 consiglieri: due per la lista civica ‘Uniti per il cambiamento’, cioè Luigi Toledo, che era il candidato sindaco e primo cittadino dal 2014 al 2019, quando fu battuto proprio da Monti, e Alessandra Bonaccorsi, la più votata della sua lista, con 13 voti; e uno per la terza lista civica ‘In Comune’, che va alla candidata sindaca, Serena Bambi. E’ probabile che le due minoranze non costituiscano un solo gruppo consigliare, per la visione diversa dei due programmi presentati agli elettori, ma si annunciano battagliere anche se in modo separate, tanto che diversi cittadini si sono dati appuntamento al primo consiglio comunale, in programma per venerdì 28 giugno alle 20. Frattanto Toledo annuncia di aprire uno spazio su Facebook "per tenere informati i cittadini sull’attività del suo gruppo in consiglio comunale".

Da chi sarà composta la giunta, formata dal sindaco e due assessori, fra cui il vicesindaco? Se in un primo momento sembrava che l’orientamento del sindaco fosse quello di riconfermare la giunta uscente, ora le preferenze hanno capovolto la situazione, perché, secondo questo criterio i due assessori sarebbero Stefano Talenti con 29 preferenze e Mirko Garavini 19, entrambi new entry. Se, invece, venisse riservato un posto a una donna, la scelta potrebbe cadere su Claudia Cappelli con 12 preferenze o Caterina Mordenti con 6, quest’ultima assessora uscente alla cultura. Sembrerebbe escluso il ricorso ad un assessore esterno.