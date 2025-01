Predappio, 1.050 euro per i viaggi della memoria

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Predappio intende sostenere la partecipazione di studenti, iscritti a scuole medie e residenti a Predappio, a iniziative, incontri e viaggi (da svolgersi entro il 31 agosto) "che propongano valori basati sull’importanza della memoria storica, con particolare riferimento: al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti; alla memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e alle vicende del confine orientale nel secondo dopoguerra; più in generale alla conoscenza di tutte le dittature che hanno insanguinato il nostro continente nel secolo scorso". L’amministrazione ha stanziato 1.050 euro, per erogare contributi fino a un massimo di 350 euro per ciascuno studente. Le domande vanno presentate entro al 31 marzo, utilizzando il modulo che si può trovare nel sito del Comune (info: 0543.921725; roberto.battistini@comune.predappio.fc.it). Fino al 2019 il Comune di Predappio aveva concesso contributi e patrocinio all’Associazione Deina, specializzata nei viaggi della memoria nei campi di concentramento e sterminio. Dal 2021 il Comune ha ripreso a dare i contributi direttamente agli studenti.