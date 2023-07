Premiate le Borse di Studio in Memoria di Giancarlo Biandronni

Sono state consegnate sabato scorso nel foyer del Teatro Mentore di Santa Sofia le borse di studio promosse dal Comune in memoria del professor Giancarlo Biandronni. Il tema del bando era la musica come elemento fondante della vita dell’uomo, musica che sa unire e che con il suo linguaggio universale sa parlare a tutti. Questo il tema sul quale i partecipanti dovevano dare vita ai loro progetti. I vincitori sono stati: Paride Mosconi per la scuola secondaria di primo grado ed Elena Cocchi per la secondaria di secondo grado.

Hanno portato i saluti l’assessora alla cultura Isabel Guidi, i famigliari e il dirigente scolastico dell’istituto Comprensivo. Erano presenti docenti e amici di Biandronni e i rappresentanti delle associazioni di volontariato.

o.b.