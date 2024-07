Premilcuore, giunta tutta al femminile

La novità più eclatante del primo consiglio comunale di Premilcuore è stato l’annuncio della giunta tutta in rosa. Il sindaco Sauro Baruffi ha nominato, infatti, e comunicato ai consiglieri che la vicesindaca sarà Maria Diletta Marlatti, che è anche assessora con le deleghe a: gestione e organizzazione del personale, istruzione, cultura, turismo e trasporti, comunicazioni istituzionali e rapporti con la stampa, welfare e Acer (edilizia popolare); alla seconda assessora, Debora Fabbrica, vanno le deleghe al volontariato, rapporti con le associazioni, sport, caccia e pesca, welfare, Acer e sanità. Il sindaco Baruffi ha tenuto per sè: rapporti con gli enti locali e istituzioni, lavori pubblici e urbanistica, demanio e Parco nazionale, rapporti con l’Unione dei Comuni, energie alternative, Protezione civile, attività produttive, commercio, artigianato e agricoltura.

Dopo il giuramento del sindaco Baruffi, che ha letto la formula emozionato, accompagnato da un lungo applauso di tutti i consiglieri e di una quarantina di cittadini presenti, sono stati eletti i capigruppo di maggioranza e minoranza ovvero rispettivamente Aristide Bruchi, Ursula Valmori e Roberto Freddi. A rappresentare Premilcuore nel consiglio dell’Unione dei Comuni saranno il sindaco Sauro Baruffi per la maggioranza e Gioele Fabbri per la minoranza. Il consiglio è quindi composto per la maggioranza della lista civica ‘Tradizione e Progresso’ da: Maria Diletta Marlatti, Debora Fabbrica, Stefano Baruffi, Aristide Bruchi, Manuel Barchi, Magdalena Wach e Maydiris Gonzalez Martinez; per le due minoranze, da Ursula Valmori e Gioele Fabbri per la lista civica ‘Impegno comune per Premilcuore’, e per la lista civica ‘Amare Premilcuore’ da Roberto Freddi. Commenta al termine il primo cittadino Baruffi: "Per l’immediato abbiamo due priorità: trovare un medico di famiglia stabile e mantenere i servizi sociali".

E per una visione di più ampie vedute? Risponde Baruffi: "E’ prioritaria la messa in sicurezza del territorio massacrato dalle frane dell’alluvione, fra cui la frana di Raspiglio, per sistemare la quale la struttura del commissario Figliuolo ha stanziato 2milioni, come pure la stessa somma è stata concessa per la strada consortile di Fantella, mentre ammonta a 4milioni la sistemazione della strada intercomunale Premilcuore-Santa Sofia, attraverso Montalto e Camposonaldo. Inoltre, per rimettere in comunicazione la provinciale della Valbura con Portico e la SS67, la struttura di Figliuolo è impegnata a sistemare la frane in località Pian dei Preti, e la Regione ha stanziato 360mila euro per mettere in sicurezza la frana nel versante del Montone, nel capitolo Aree interne.

Quinto Cappelli