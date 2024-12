Premilcuore, stesse tasse e investimenti sul turismo

Durante il consiglio comunale di ieri sera si è deciso di non aumentare tasse e aliquote, mentre è stato rinviata al prossimo consiglio, previsto in gennaio, la discussione e approvazione del bilancio di previsione del 2025-2027.

Il sindaco Sauro Baruffi ha illustrato invece il piano triennale degli investimenti 2025-2027, che prevede i principali investimenti di opere pubbliche. Su tutti svetta un progetto nel settore turistico, che prevede una struttura bike nell’area feste, per lo sviluppo della promozione del territorio con le bici da montagna.

In cosa consiste? Lo spiega il sindaco Baruffi: "Come paese turistico montano, credo che si debba lavorare per la valorizzazione dell’ambiente, della sentieristica e delle fonti energetiche alternative ecologiche. Per l’incremento dello sviluppo del turismo lento di bike ed escursionistico a piedi creeremo questa struttura d’appoggio con piccola officina, lavaggio bike, bagni con doccia per turisti e bagni pubblici nuovi con fognature per l’Area Feste. Le aspettative sono quelle di valorizzare e qualificare sempre più il nostro paese come porta di ingresso del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi".

Il costo della nuova struttura per il turismo con bike ammonta a 430mila euro, da spendere la maggior parte nel 2025 e il rimanente nel 2026. Nell’anno entrante si spenderanno 260mila euro (160mila contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi e 100 mutuo comunale), mentre i restanti 170mila euro (ancora da trovare) nel 2026 per completare i lavori.

Un altro lavoro pubblico previsto nel triennio è il passaggio della caldaia per il riscaldamento delle scuole e dell’Accademia della Musica da solo gas anche a lagna, con una spesa di 160mila euro.

In occasione dell’ultimo consiglio del 2024, il sindaco Baruffi traccia anche un provvisorio bilancio dei primi sei mesi della sua amministrazione: "Sono stato molto impegnato e lo sarò ancora per diverso tempo nel settore amministrativo per portare al meglio la gestione della macchina comunale". Inoltre, il primo cittadino sottolinea l’impegno dell’amministrazione nell’organizzare il programma delle manifestazioni natalizie, in collaborazione con le scuole e la Pro loco. A questo proposito sono ancora in programma il concerto nella sala Ricci venerdì sera, il concerto alla Pieve sabato 4 e il Canto della Pasquella il pomeriggio e sera del 5 sia nelle frazioni del territorio (Fiumicello, Montalto, Fantella) sia in paese.