Progetto ’Nati due volte’: "Cerebrolesi, vita migliore e un aiuto alle loro famiglie"

La Fondazione Opera Don Pippo avvierà a fine anno il progetto ‘Nati due volte’ dedicato alle persone con cerebrolesioni acquisite per migliorarne la qualità di vita e fornire sostegno alle famiglie del territorio forlivese. Le persone affette da questa disabilità devono adattarsi a un nuovo sistema di vita che spesso prevede la perdita di autonomia nelle attività quotidiane, il cambiamento dell’immagine di sé e l’abbandono forzato delle vecchie abitudini; tutto questo richiede un approccio multidisciplinare ed empatico, che coinvolge professionisti di diversi settori. Per affrontare le conseguenze della malattia l’Opera Don Pippo dispone di risorse umane qualificate e spazi adeguati per mettere in campo progetti culturali ed educativi per il potenziamento e il mantenimento delle autonomie nel lungo periodo; ma non solo, anche per favorire il reinserimento sociale attraverso opportunità, stimoli e attività adeguate e integrare i processi di riabilitazione e mantenimento delle abilità intrapresi in ospedale.

L’obiettivo di ‘Nati due volte’ è anche quello di creare una rete di supporto per aiutare i caregiver e valorizzare il lavoro di cura familiare. Tra gli specialisti coinvolti nel progetto, psicologi e psicoterapeuti ma anche educatori professionali, un team che garantisce una presa in carico completa e personalizzata. La Fondazione dispone anche di strutture attrezzate, tra cui una sala polivalente, una palestra, una cucina domotica accessibile e funzionale per le diverse necessità delle persone con disabilità. Il progetto ‘Nati due volte’ prevede interventi a piccoli gruppi, durante la settimana, mirati al recupero delle attività motorie, cognitive e anche nella relazione con il prossimo, elementi fondamentali per inserirsi in modo proficuo nel tessuto sociale. Un aspetto importante e distintivo del progetto è l’inclusione di terapie assistite con animali con il percorso ‘Circolo Pet’ con incontri individuali e di gruppo in compagnia di animali; questo metodo è molto utile per aumentare le capacità attentive e mnestiche delle persone cerebrolese ma anche per migliorare la cooperazione e la socializzazione. I servizi offerti dalla Fondazione Don Pippo sono erogati a titolo privato e con carattere sperimentale, per informazioni sul progetto ‘Nati due volte’ è possibile contattare la sede, in via Cerchia 101, al numero 0543.61577 o alla mail fondazione@operadonpippo.it.