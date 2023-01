Pronti un Atr e un Boeing 737

Aeroitalia, nel 2023, baserà due macchine nello scalo forlivese, dove resteranno in modo permanente. Si tratta di un aeromobile modello ATR72-600 (capacità 68 posti) e un Boeing 737-700 (capacità 148 posti) per l’operatività dei collegamenti regolari di linea e charter nazionali e internazionali. L’Atr sarà utilizzata per le rotte transadriatiche o, comunque, a breve raggio. I mezzi saranno a basso impatto acustico e a ridotto consumo di carburante, in modo da consentire un impatto ambientale inferiore rispetto a quello di altri velivoli grazie a un’emissione ridotta di Co2 e, contestualmente, una spesa meno esosa.