Quartieri al voto. Si rinnovano i 21 comitati. Al via le candidature

C’è tempo fino alle 12 del 28 febbraio per presentare la propria candidatura alle elezioni dei 21 comitati di quartiere che si svolgeranno domenica 30 marzo dalle 8.30 alle 19 (con una pausa pranzo dalle 13.30 alle 14). Saranno in totale 171 i consiglieri che verranno eletti, ma cambia, a seconda del numero dei residenti, il numero di componenti del comitato. Per fornire dettagli e spiegare l’importanza del decentramento, l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di incontri in tutto il territorio: il prossimo è in calendario il 28 gennaio alle 20.30 al centro anziani ‘Primavera’, in via Angeloni 56. Per candidarsi occorre compilare un modello che sarà distribuito alle assemblee e reso disponibile sul sito dell’amministrazione, e consegnarlo a mano insieme alla fotocopia della carta d’identità all’Ufficio Quartieri, in via delle Torri 13; all’Urp in piazza Saffi 8 – Sala XC Pacifici o inviarlo tramite pec a comune.forli@pec.comune.forli.fc.it.

Possono candidarsi ed essere eletti i cittadini residenti a Forlì che abbiano compiuto 18 anni e che risiedano o abbiano un proprio centro di interessi riconoscibile da terzi e oggettivo nel quartiere per il quale si candidano (un negozio, per esempio); e i cittadini stranieri residenti da almeno 3 anni a Forlì. I votanti eleggeranno per i seguenti comitati di quartiere undici componenti (ci sarà poi un presidente da scegliere): Centro storico; Pianta Ospedaletto – Coriano; Foro Boario – San Benedetto; Spazzoli – Campo di Marte – Benefattori; Ca’ Ossi.

Nove componenti per Musicisti – Grandi Italiani; San Martino in Strada, San Lorenzo in Noceto, Grisignano – Collina; sette per gli altri. Il 30 marzo potranno votare i cittadini residenti nel quartiere (sul sito del Comune c’è un motore di ricerca dove scrivere la via e sapere in quale zona si vive) che abbiano compiuto 16 anni; serve un documento di riconoscimento da presentare al seggio. Entro il 14 aprile saranno pubblicati gli esiti.

Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con delega al decentramento, sottolinea "l’importanza della partecipazione. La volta precedente, nel 2021, votarono 6.500 persone (a Carpinello il record, con il 20% degli aventi diritto che si recarono al seggio, ndr), un numero che vogliamo superare. Una città senza partecipazione è più disgregata". L’amministratore fa poi alcuni esempi di attività svolte dai comitati di quartiere, dalla consegna dei panettoni (e relativa chiacchierata) agli anziani soli nel periodo natalizio (circa mille le visite), le assemblee per prevenire le truffe, le iniziative di solidarietà e in generale il ruolo "di sentinella", che si traduce anche in segnalazioni di situazioni potenzialmente pericolose. Per maggiori informazioni tel. 0543.712174.

l. b.