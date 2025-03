"Qui è come una seconda famiglia"

"Ho iniziato come volontaria – afferma Monica Collari, in Croce Rossa da 23 anni – e poi, grazie alla formazione continua, ho ricoperto ruoli di responsabilità sempre maggiori. Attualmente sono referente dell’Area Salute del Comitato di Forlì. Entrare in Croce Rossa significa far parte di qualcosa di più grande: significa crescere insieme, supportarsi e condividere esperienze che lasciano il segno. Il fatto che mia nipote, così giovane, abbia scelto spontaneamente di unirsi a noi dimostra quanto questo spirito si possa tramandare, perché Croce Rossa è passione, dedizione, voglia di fare la differenza. È un luogo dove si impara, si aiuta, si stringono legami indissolubili e si diventa una seconda famiglia".