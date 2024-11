"Ricostruzione e sanità, sinistra inadeguata"

Tappa a Forlì ieri mattina presso la sede di Forza Italia per Maurizio Gasparri, presidente del gruppo azzurro in Senato, per sostenere i candidati del partito alle prossime elezioni regionali e incontrare i simpatizzanti, insieme alla parlamentare Rosaria Tassinari. "Tutto il partito è mobilitato per le prossime elezioni – spiega la deputata forlivese –. Abbiamo schierato una squadra che unisce competenze ed entusiasmo e che può ottenere un buon risultato". Maddalena Mazzoli, avvocato; Giovanni Fabbrica, studente; Elena Morra, preside: sono questi i candidati azzurri in campo per il Forlivese nel prossimo consiglio regionale.

"Questa regione ha bisogno di un cambiamento perché l’attuale classe dirigente non si sta dimostrando all’altezza delle sfide che il nostro territorio sta affrontando. Credo che la coalizione guidata da Elena Ugolini e che ha in Forza Italia una parte fondamentale sia la scelta giusta per un futuro migliore. Se l’Emilia-Romagna è virtuosa lo è per i cittadini e non per un’amministrazione che è un monocolore che non può essere più tollerato".

Le fa eco Maurizio Gasparri, che sostiene come "la sinistra abbia speso solamente il 10% delle risorse stanziate per il dissesto idrogeologico, mentre noi stiamo crescendo nei consensi settimana dopo settimana. Le priorità sono la ricostruzione post alluvione e la sanità. Il Governo sta lavorando molto bene come dimostrano i dati". È il senatore a commentare le cifre: 1550 domande già concluse con esito positivo, 1300 dalle famiglie e 250 dalle imprese, "ovvero il 64% delle richieste, per 53 milioni di euro erogati. Ma occorre incentivare e aiutare cittadini e imprese a fare domanda per il ristoro dei danni, anche se la Regione sta mostrando una lentezza inadeguata alla gestione del problema".

Altro tema centrale quello della sanità "per cui serve rimettere al centro la figura del paziente, di fronte a problemi concreti come le liste d’attesa e le fughe dei medici che scelgono di esercitare altrove".

Gianni Bonali