Ridolfi, 66mila arrivi (in calo): "Si sostenga l’aeroporto invece di diffondere dati negativi"

Confcommercio non condivide il focus della Camera di Commercio dedicato al settore Trasporti nell’ambito del ‘Rapporto sull’economia della Romagna’. L’associazione di categoria, in particolare, contesta la pubblicazione dei dati relativi all’aeroporto ‘Ridolfi’. Il rapporto parte dell’analisi sull’economia 2024 delle province di Forlì-Cesena e Rimini, ed evidenzia una sostanziale stabilità nel numero di imprese del comparto trasporti, ma segnala una flessione per il trasporto merci su strada e, soprattutto, un calo dell’1,3% degli arrivi allo scalo forlivese (da 66.985 del 2023 a 66.116 del 2024) e delle partenze sempre dell’1,3% (da 66.382 del 2023 a 65.535 del 2024). Lo studio della Camera di Commercio sottolinea come "a incidere negativamente sia stato in particolare l’azzeramento dei flussi provenienti dall’Albania e dalla Romania, che, nel 2023, rientravano tra quelli più importanti".

Un doppio segno meno che, secondo Ascom, non avrebbe dovuto essere evidenziato: dura la critica del direttore Alberto Zattini, che accusa l’ente camerale di aver diffuso "uno studio per rilevare dati negativi" senza un vero coinvolgimento nel sostegno allo scalo forlivese. "A nostra memoria non si era mai mosso, in passato, su questo versante. Ne prendiamo atto", afferma Zattini, che accusa la Camera di Commercio di aver puntato l’attenzione sul calo di passeggeri, senza aver mai investito concretamente sul futuro del Ridolfi: "Come si pone la Camera di Commercio rispetto al rilancio dell’aeroporto? Quali sono le sue politiche di sostegno all’infrastruttura?".

Poi Zattini conclude: "Se oggi a Forlì c’è un aeroporto aperto e funzionante, questo dipende dall’impegno di F.A. e dei suoi soci, cioè imprenditori privati che rischiano di tasca loro. Piuttosto che diffondere questi dati, la Camera di Commercio faccia quanto in suo potere per stimolare la Regione a realizzare quel sistema integrato degli scali promesso dal presidente Michele de Pascale".