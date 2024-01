Ridolfi, Ryanair rilancia. Forlì viaggia ancora su Palermo. Saranno tre i voli settimanali

Appena due settimane fa, al momento della presentazione della summer season 2024 del Ridolfi, il direttore generale di F.A. Andrea Gilardi, insieme a diverse notizie positive, ne aveva annunciata anche una decisamente cattiva, sia per i passeggeri che per lo scalo; ovvero, che Ryanair non avrebbe più coperto la tratta Forlì-Palermo: "Ma è una scelta che non riguarda direttamente l’aeroporto di Forlì – aveva precisato Gilardi –, infatti Ryanair ha deciso di tagliare oltre il 50% di posti a livello nazionale, restando solo negli scali principali". Ora però arriva il dietrofront della major low cost fondata da Michael O’Leary. Che sul sito annuncia che il volo Forlì-Palermo tornerà.

Il numero di persone che hanno scelto di volare a Palermo con la celebre compagnia low cost nel 2023 è stato talmente significativo che FA stava addirittura "valutando se andare a coprire la rotta noi stessi, come Go to Travel", ma non sarebbe stata una decisione da prendere a cuor leggero, sia in considerazione della possibilità effettiva di avere slot liberi, sia per l’innegabile appetibilità del marchio giallo-blu in confronto con quello forlivese, ancora molto meno noto sul mercato.

Lo scorso anno, di fatto, hanno preferito il Forlì-Palermo complessivamente 64.170 passeggeri, divisi in 32.558 arrivi e 31.612 partenze. Per quanto riguarda il volume totale di passeggeri, nel 2023 al Ridolfi sono stati in tutto 140mila, quindi il volo Ryanair ha pesato per poco meno del 46%.

Le cose, però, nei fatti sono andate diversamente da quanto annunciato dai vertici dello scalo forlivese; infatti sul sito di Ryanair la tratta risulta regolarmente in vendita per tutta la stagione estiva, scongiurando lo stop ai collegamenti paventato da F.A; la città siciliana è coperta da sei voli settimanali (tra andata e ritorno) il martedì, il sabato e la domenica.

La compagnia irlandese, quindi, resterà al Ridolfi con entrambe le sue tratte: quella italiana di Palermo e quella di Katowice, in Polonia. Altre località siciliane saranno raggiunte dalle macchine di Go to Fly: Trapani, Pantelleria, Lampedusa e Catania.

I collegamenti previsti da Go to Fly e già in vendita sul sito, sono dodici a partire dal 25 marzo: oltre alla Sicilia, ci sono anche Tirana (il primo a decollare), la Sardegna (Olbia e Cagliari) e Grecia (Cefalonia, Zante, Corfù, Lefkada e Karpathos).

s. n.