Rogo a Camposonaldo, 3mila metri di bosco in fumo

Si è temuto il peggio lunedì nel tardo pomeriggio per un incendio nel bosco di Camposonaldo a Santa Sofia. Il rogo è divampato verso le 18,30 in località Monterosso (Camposonaldo) per cause ancora da accertare. In quel momento tirava un forte vento con raffiche superiori ai 60 chilometri orari e si è evitato il peggio solo grazie all’intervento tempestivo delle squadre dei vigili del fuoco provenienti da Bagno di Romagna, da Civitella, dalla sede centrale di Forlì e dal Distaccamento di Rocca San Casciano. Le fiamme hanno intaccato soprattutto sterpaglie ed arbusti e sono state contenute prima di raggiungere la pineta. Le operazioni di spegnimento sono state tuttavia molto difficili a causa del terreno impervio e del forte vento che alimentava il fuoco ed è per questo che sono proseguite fino a notte.

Alla fine dell’intervento sono stati circa 3.000 i metri quadri di terreno andati in fumo.

Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco erano ancora impegnati nelle operazioni di bonifica per impedire che il vento ravvivasse qualche focolaio. Per chiarire le cause che hanno innescato il rogo sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali che stanno effettuando le opportune indagini. Non si segnalano danni alle persone e alle abitazioni nelle vicinanze.

o.b.