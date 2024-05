Romagna Toscana, domani sera il concerto dei gruppi corali

Domani alle 21 la Chiesa di Santa Reparata di Terra del Sole ospiterà un concerto dei gruppi corali della Romagna Toscana. A partire dal coro di Castrocaro Terme e Terra del Sole, padrone di casa e organizzatore dell’evento. Un appuntamento che si rinnova a 10 anni dall’ultima edizione, promossa in occasione del 450° anniversario della fondazione di Terra del Sole. "In passato la manifestazione si svolgeva in due serate e coinvolgeva otto diversi gruppi corali – spiega don Marino Tozzi, direttore dei cantori termali e medicei - Purtroppo il Covid e l’alluvione hanno portato alla disgregazione di vari gruppi. L’auspicio è che si possano ricostituire, l’obiettivo del concerto è proprio quello di ricreare interesse attorno a queste realtà. E sarebbe bello che la manifestazione diventasse itinerante e venisse ospitata ogni anno da una differente località della Romagna Toscana sede di un coro".

Domani sono previste le esibizioni del ‘Mulieris Voces’ di Firenzuola, gruppo diretto dal Maestro Edoardo Materassi, la Corale di Sarsina diretta da Eris Bartolini, della Corale di Santa Sofia ‘Papa Raineri da Bleda’, guidata da Ezio Monti. ‘Mulieris Voces’, coro polifonico formato da voci femminili, vanta un ricco repertorio con brani di diversi generi e periodi musicali, dalla polifonia antica alla contemporanea, dal pop al jazz fino a brani tratti dalla tradizione popolare italiana e di altre culture. La Corale di Sarsina quest’anno festeggia il 40° dalla fondazione e vanta una trentina di interpreti che si esibiscono nella Basilica di San Vicinio in occasione di feste solenni; il gruppo ha inserito nel repertorio anche canti alpini e della tradizione romagnola. La Corale di Santa Sofia ‘Papa Raineri da Bleda’, costituita nel 2018, è quella di più recente formazione; i cantori spaziano dal gregoriano alla musica lirica con escursioni nella musica popolare debitamente adattata. Il gruppo corale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, guidato dal maestro don Marino Tozzi dal 1968, soffia quest’anno sulle 60 candeline. Nato per iniziativa di don Tedaldo Naldi, il coro si dedica soprattutto al canto polifonico sacro e profano. "Eseguiremo quattro brani: uno del compositore fiammingo Van Berchem, d’epoca rinascimentale, uno del contemporaneo don Valentino Donella; Panis Angelicus e Ave Maria splendore del mattino, di Claudio Chieffo, che ho armonizzato a quattro voci" conclude don Marino. Il concerto si concluderà con una esibizione collegiale. Gli organizzatori ringraziano il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole per la concessione del patrocinio, la Pro loco della cittadella, l’associazione Romagna Toscana, La Bcc Ravennate Forlivese e Imolese.

Francesca Miccoli