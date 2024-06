Rotary Forlì, De Marinis è il nuovo presidente

Giuseppe De Marinis è il nuovo presidente del Rotary Club Forlì per l’annata 2024-2025. È succeduto a Paola Battaglia nella tradizionale cerimonia del passaggio delle consegne avvenuta durante la conviviale riservata a soci e autorità rotariane. De Marinis, giurista internazionalista, iscritto all’ordine professionale nazionale degli spedizionieri doganali/doganalisti, è specializzato in Diritto del Commercio Internazionale, è professore a contratto in International Commercial Law - Università di Modena e Reggio Emilia, presidente e amministratore unico di Commercio estero Srl e socio e vicepresidente di Commercio estero Network. È anche consigliere di Livia Tellus Romagna Holding Spa e fa parte dello Studio associato Tupponi, De Marinis, Russo & Partners. Ringraziando la presidente uscente e il consiglio direttivo per il servizio svolto, De Marinis ha detto: "Con entusiasmo, pragmatismo e una necessaria dose di umiltà, mi accingo a prendere il testimone da Paola che ringrazio per quanto fatto, per continuare a concretizzare quel principio che 112 anni fa Paul Harris insieme ai suoi tre amici affermò, dicendo che ‘il Rotary è servizio al di sopra di ogni interesse personale’". Durante la serata sono stati anche ricordati i principali service realizzati e quelli in programma, in particolare il District Grant che verrà sviluppato nella nuova annata dal titolo ‘Il valore imprescindibile di carta e penna’, che coinvolgerà 4 istituti scolastici, dall’infanzia alle superiori, con circa 250 studenti, diversi docenti, esperti di livello nazionale e locale in tema lettura e scrittura. Il neopresidente ha ricordato anche il progetto internazionale ‘Africa nello Stato del Mozambico’, in collaborazione con l’Ong Medici con l’Africa Cuamm, che vedrà coinvolti i Rotary Club del Distretto 2072 e le associazioni di volontariato del territorio. Verrà data continuità ad altri progetti ad impatto locale fra cui il service Caritas, l’orientamento giovani e le borse di studio.

Alla cerimonia delle consegne, svoltasi il 18 giugno al Mare Pineta Resort di Milano Marittima, De Marinis ha presentato il consiglio direttivo che lo affiancherà: Andrea Cimatti (Vicepresidente), Daniela Garoia (Tesoriere), Luca Montali (Segretario), Flavia Battaglia, Marco Camprini, Iacopo Sampieri, Igor Imbroglini (Presidente Incoming) e Paola Battaglia (Past President), oltre a Claudio Cancellieri (Istruttore), Marco Buttaro (Prefetto), Anna Montefinese (Coordinatrice Consorti).

Alessandro Rondoni