S. Sofia, grande serata con i ‘Fat Freddy’s Drop’

Arriva domenica a Santa Sofia la band neozelandese ‘Fat Freddy’s Drop’. Grazie alla collaborazione tra il Comune bidentino e l’associazione ’acieloaperto’ di Cesena, alla luce del successo della prima edizione della rassegna lo scorso anno con il concerto di Brunori Sas, il concerto dei FFD sarà un’ulteriore conferma del livello qualitativo che ‘L’Estate Santasofiese’ vuole offrire ai residenti e ai turisti. "La band di Wellington formata da sette elementi – precisano gli organizzatori – si è fatta strada partendo dal reggae attraverso un campo saturo di colori di psichedelia soul, prima di deviare su una desolata autostrada di Detroit di notte. Il loro sound è fatto per essere ascoltato dal vivo, con la sua potente miscela di virtuosismo jazz e sonorità digitali". Il concerto si svolgerà in località Brusatopa nel parco fluviale sul Bidente.

Il sindaco Daniele Valbonesi e l’assessore al bilancio Matteo Zanchini ricordano che "la collaborazione con ’acieloaperto’ nasce come progetto di integrazione tra arte e paesaggio. Il percorso del parco si snoda lungo la riva sinistra del fiume Bidente in località San Sofia per circa 2 km, dialogando a stretto contatto con l’elemento naturale circostante. L’area ospita una collezione di sculture e opere d’arte all’aria aperta; l’ultima, in ordine d’arrivo, è l’opera del celebre scultore Arnaldo Pomodoro ‘Cono tronco 1972’. L’evento è stato reso possibile grazie alle risorse che abbiamo intercettato con i fondi del Pnnr della Next Generation Eu". L’itinerario per arrivare al luogo del concerto è da percorrere rigorosamente a piedi dalla rotatoria di viale Martiri della Libertà per poi proseguire fino a Brusatopa. Apertura alle 15 con angolo ristoro attivo, alle 16 opening act con i TBA mentre la musica dei Fat Freddy’s Drop sarà alle 18. Massima attenzione all’ambiente, con la proposta ai fruitori della rassegna di poche e semplici pratiche per dare ciascuno il proprio piccolo ma importante contributo attraverso la sostituzione delle bottiglie di plastica con le lattine di alluminio e, ove possibile, colonnina dell’acqua. Infine stop alle cannucce. I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne. Infoline al 339.2140806 oppure [email protected]. Maggiori informazioni sono consultabili sul sito www.acieloaperto.it o sulla fan page facebook ’acieloaperto’. Oscar Bandini