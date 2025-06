Chiese ’aperte’, stasera incontro storico

Stasera alle 20.45, in occasione de ’La lunga notte delle chiese’, evento nazionale che consente di visitare centinaia di luoghi di culto e di valorizzarne il ruolo storico, culturale e sociale, Andrea Donori condurrà una visita guidata alla Chiesa di San Giorgio in Trentola, via Zampeschi 115, Forlì. A seguire, Gabriele Zelli ricorderà don Carlo Zoli, parroco di San Giorgio dal 1940 al 1948, che in un suo diario quotidiano ha raccontato quanto avvenne in quegli anni nel territorio della parrocchia. La storia di quel periodo assume una particolare rilevanza perché nella canonica di San Giorgio erano conservate alcune delle principali opere pittoriche della Pinacoteca civica di Forlì. Per informazioni: Gabriele Zelli tel. 349.3737026. Partecipazione libera. Al termine momento conviviale.