La magia dei Giardini di luce: uno spettacolo unico per il Natale Forlì

Forlì, 8 dicembre 2024 - Il Natale forlivese inizia ad accendersi sempre di più, in attesa dello spettacolo finale di oggi in Piazza Saffi. Quest’anno per la prima volta anche i giardini pubblici del Parco della Resistenza entrano a far parte del grande progetto di ‘Forlì che brilla’. Ieri tanti hanno partecipato all’accensione della grande installazione luminosa che domina l’ingresso del parco, a forma di fiocco di neve, mentre la band forlivese dei Surprise Christmas Choir intonava le più classiche delle canzoni natalizie.