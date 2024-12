Scuola Solidarietà e ritrovi tra compagni

Ritrovi, donazioni e solidarietà. Il mondo della scuola è coinvolto in tante diverse iniziative che stanno giungendo a compimento proprio in questo periodo. Una delegazione del comitato del quartiere Resistenza ha contribuito alla distribuzione di una una quantità di panettoni che sono stati donati all’istituto Melozzo di via Turati quale dono agli alunni in vista della chiusura scolastica per le festività natalizie. La donazione sviluppa un progetto adottato dal comitato del quartiere e finanziato dal Comune di Forlì che comprende oltre alla scuola elementare, la consegna già completata di 150 panettoni per i residenti ultra novantenni del quartiere ed un evento per la festività della befana che il comitato del quartiere resistenza ed il comitato Asi, oragnizzeranno il prossimo 3 gennaio 2025 presso la piazzetta Primo Levi.

Una mattina di grandissima gioia per allenatori dirigenti ed altleti dell’A.S.D.Frampula, società sportiva dilettantistica che opera tra Forlì e Forlimpopoli nell’ambito del ‘catch ‘n serve ball’: in collaborazione con la scuola media Rosetti di Forlimpopoli, si sono recati come ormai consuetudine, nel reparto di pediatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni per consegnare i frutti di una raccolta di regali e donazioni avvenuta grazie ad un torneo organizzato nella giornata di sabato 14 Dicembre con il fine esclusivo di rendere più felice il Natale dei bambini del reparto di pediatria.

Il Natale è anche tempo di cene tra amici, in particolare quelli conosciuti tra i banchi di scuola. A 30 anni dalla conclusione della scuola elementare, i ragazzi del 1983 di Castrocaro Terme e Terra del sole si sono ritrovati al ristorante per una cena che è stata anche un viaggio nel tempo. Hanno preso parte all’evento conviviale i maestri Giorgio Billi e Daniela Orioli. Tutti hanno ricordato con affetto la maestra Maria Grazia Zaccaria, recentemente scomparsa.

Nei giorni scorsi si sono ritrovati anche venti compagni di classe della 5ª F dell’istituto Carlo Matteucci diplomati nel 1980 e con goliardia e spirito ancora alto hanno ricordato gli anni passati insieme tra tante risate e un pizzico di commozione.

Sono trascorsi 50 anni dal diploma e la ex 4ª A dell’istituto magistrale Carducci di Forlimpopoli si è ritrovata per festeggiare la ricorrenza speciale. Nell’occasione sono stati raccolti dei fondi, circa 300 euro, in nome di una compagna di classe recentemente scomparsa, Annarosa Campitelli. Il ricavato sarà donato a favore di Virginia Baldassarri, la donna di Fratta Terme che ha subito l’aputazione delle gambe e di un avambraccio.