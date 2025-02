Se il cuore è un luogo (e un clic). Raccolta firme per l’aquila e le lapidi della piazzetta

"Una cosa piccola ma concreta, e chiunque può dare una mano". Chi parla è Luca Guardigli, docente di architettura tecnica all’Università di Bologna e dal maggio 2024 capo delegazione della sezione forlivese del FAI, Fondo per l’ambiente italiano, fondazione senza scopo di lucro che opera per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e paesaggistico in tutta la penisola. La "piccola cosa ma concreta" a cui si riferisce Guardigli riguarda la sistemazione di piazzetta XC Pacifici, che si apre dopo il voltone del Comune.

Come ‘Luogo del cuore’, per quest’anno il FAI promuove lavori e opere di sistemazione. "Su suggerimento di Sonia Faccone, la vice capo delegazione del FAI forlivese, e di Mario Proli responsabile della comunicazione per il Comune – spiega Guardigli – ci siamo accorti che ci sono due situazioni su cui intervenire: l’aquila dello stemma cittadino che era lastricata sul selciato e che invece è stata divelta e distrutta. E poi, a pochi metri, sulla parete, le lapidi dei benefattori della ‘Dam una man’, sono in parte staccate e comunque non godono di buona salute". Tutti i forlivesi, ma non solo loro, possono dare una mano. Il modo è semplice: il FAI nazionale destina 3 milioni di euro a quei progetti sparsi su tutto il territorio nazionale che possano essere meritevoli di aiuto.

Chiunque si può collegare al sito del FAI, andare sulla sezione ‘Luoghi del cuore’ e, dopo essersi registrati con nome e cognome e indirizzo mail, con un semplice ‘click’ votare per un progetto. Per partecipare alla distribuzione dei Fondi del FAI è obbligatorio raggiungere almeno le 2500 firme o ‘click’. È possibile anche firmare uno dei fogli che si possono reperire in Comune, all’ufficio turistico, o in Biblioteca; ma anche che Sonia Faccone distribuirà in centro il lunedì e il venerdì nei giorni di mercato. Termine ultimo per raccogliere firme e ‘click’, 10 aprile.

Il FAI, oltre al numero di firme ricevute, valuterà i progetti anche sulla base di altri due fattori: l’originalità della proposta e il livello di priorità dei lavori. "Per lavorare in sintonia col Comune – continua Guardigli – è stato costituito il comitato ‘Piazza XC Pacifici simboli e memorie’".

Stefano Benzoni