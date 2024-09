Serena Castellucci al Mazapegul con ‘Essenza e Mutamento’

Si apre sabato alle 18, al Birrificio Mazapegul di Civitella, la mostra ‘Essenza e Mutamento’ di Serena Castellucci in arte ‘Artbeway’. L’esposizione, ad ingresso gratuito, resterà aperta fino al 13 ottobre nei locali di via Parri 2. Artista e musicista (suona la batteria), Castellucci esplora le emozioni attraverso una profonda introspezione. Negli anni, ha sperimentato una varietà di tecniche pittoriche, trasformando sensazioni in opere che riflettono la complessità del sentire. La mostra rappresenta un viaggio attraverso le sfumature emotive dell’umano. La sua è una tecnica basata sulla gestualità e sulla immediatezza dell’atto creativo, influenzata da Jackson Pollock. Nella mostra al Mazapegul l’artista invita esplicitamente il pubblico a riflettere sulla "inevitabilità del cambiamento e sulla importanza di abbracciarlo come parte integrante del nostro percorso di crescita personale. Il mutamento non è qualcosa di cui avere paura, ma una forza propulsiva che ci permette di evolvere, migliorare e scoprire nuove dimensioni di noi stessi". Dopo il vernissage e la cena, seguirà alle 21 il concerto delle ‘Smaltown Tigers’, power trio femminile nato nel 2018 proprio in Romagna. Info: 376.0130942.

o.b.