Sfilata benefica per aiutare le donne in chemioterapia Il Lions Club Forlì Host, con il supporto del Leo Club Forlì e del Comune, organizza una sfilata di moda a Meldola per sostenere il Progetto Margherita dell'Ior, che offre parrucche alle donne in chemioterapia. Presentatori dell'evento saranno Fiorella Maria Mangione e Andrea Bassi.