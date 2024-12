Shoah, Rocca aderisce al progetto

Il Comune di Rocca San Casciano aderisce per la prima volta al progetto Promemoria Auschwitz. Spiega il sindaco Marco Valenti: "Grazie a un contributo comunale, tre studenti rocchigiani, provenienti dagli istituti Matteucci, Morgagni e Fulceri Paulucci de Calboli di Forlì, potranno partecipare a questa significativa esperienza formativa".

Il progetto, patrocinato da Senato e Camera, si articola in diverse fasi educative che combinano lezioni frontali su Shoah e deportazioni, con innovative metodologie didattiche interattive. "Il cuore dell’esperienza – aggiunge il sindaco Valenti – è rappresentato dal viaggio studio che tocca luoghi simbolo come il campo di Auschwitz-Birkenau, la fabbrica di Oskar Schindler e il ghetto di Cracovia. Questo momento intenso di confronto con la storia diventerà occasione di riflessione personale e collettiva".

È già iniziato il percorso con un primo incontro formativo. Il progetto, che mira a coinvolgere gli studenti in una riflessione sul comune fondo umano che ci lega alle storie del Novecento ed è organizzato dall’associazione Deina Aps, si concluderà con un importante momento di condivisione: gli studenti organizzeranno incontri pubblici per trasmettere alla cittadinanza le conoscenze acquisite e le emozioni vissute in questa esperienza.

Quinto Cappelli