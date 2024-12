Si discute di stili di vita e benessere domani alle 10 con Pasini

Appuntamento domani alle 10 a Casa Romagna, in piazza Saffi, dove si terrà un evento culturale, "per incontrarci, conoscerci e parlare insieme di vari argomenti sul benessere olistico e la prevenzione, accompagnati dalla lettura di alcune poesie tratte da “Istinti” e da alcune antologie Aletti Editore e per degustare insieme una buona colazione". Così Maria Giovanna Pasini, counselor professionista e organizzatrice, presenta l’incontro. Pasini dialogherà con i presenti su argomenti quali benessere, stili di vita sani, consapevolezza e comunicazione.