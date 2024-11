Slow Wine e Gambero Rosso: ecco tutti i vini eccellenti

Sono molti i riconoscimenti che attestano l’eccellenza dei vini di Predappio. La guida Slow Wine 2025 ha assegnato alla Fattoria Alessandro Nicolucci la ‘chiocciola’ di Slow Wine, un simbolo che va alle cantine per il modo in cui interpretano valori (organolettici, territoriali e ambientali), in sintonia con la filosofia di Slow Food. Il simbolo della ‘bottiglia’, per la qualità eccellente dei vini, è spettato a diverse aziende, tra le quali ‘Chiara Condello’. Titolare dal 2015 dell’omonima azienda, la 37enne è presente nella guida Slow Wine 2025, col Sangiovese ‘Le Lucciole 2021’, distintosi per i riconoscimenti ‘Top Wine’ e ‘Vino Slow’, che attestano l’eccellente qualità del prodotto. Precisa la giovane produttrice: "Questi vini raccontano l’unicità di un territorio, avvicinando le persone al territorio predappiese".

Il nome di Predappio fa capolino anche nell’edizione 2025 della prestigiosa guida ‘Vini d’Italia’ del Gambero Rosso. Ad aggiudicarsi i ‘Tre Bicchieri’ è stato il Sangiovese ‘Godenza 2022’ di Noelia Ricci, progetto nato all’interno della Tenuta Pandolfa. La prima annata del progetto vitivinicolo, ideato e portato avanti da Marco Cirese, risale al 2013 in omaggio alla nonna del produttore, Noelia Ricci. Il progetto valorizza i vitigni autoctoni (Sangiovese e Trebbiano) che si sviluppano in collina, tra i 250 e i 340 metri, dove il microclima e le escursioni termiche dell’area contribuiscono alla fragranza dei vini. "Il premio dei Tre Bicchieri – osserva Cirese – arriva come riconoscimento di un lavoro avviato da 10 anni ed è un grande motivo di orgoglio a livello personale e non solo: quando più produttori ricevono premi prestigiosi, la valorizzazione e il vantaggio ricadono su tutto il territorio". Il progetto ‘Noelia Ricci’ si è aggiudicato i riconoscimenti ‘Top Wine’ e ‘Vino Slow’, nella guida ‘Slow Wine’ 2025, per il Sangiovese di Romagna Superiore 2023. Analoghi premi sono andati, nella medesima guida, anche al Sangiovese ‘Pietro 1904’ annata 2022 della Tenuta Piccolo Brunelli e al Sangiovese ‘Nota di Cantina N° 2 Madonna del Pruno 2020’ di Drei Donà - Tenuta La Palazza.

q.c.