Solidarietà Aiuti per salute e ambiente

Il grande cuore della solidarietà continua a battere fortissimo: sono sempre più numerose, in città, le iniziative dedicate a chi ha più bisogno. Il Lions Club Forlì Host e il Leo Club hanno preso parte a ‘Commercianti per un giorno’, la manifestazione che si è svolta presso i locali della Fiera: durante la giornata si è ottenuto un incasso importante, di circa 3.000 euro, grazie alla vendita da parte dei socie e delle socie di oggetti usati in ottimo stato, come bigiotteria, foulard, cravatte, sciarpe, borse, macchine fotografiche, radio, telefoni, casalinghi, giocattoli, abbigliamento per bambini e adulti. Il ricavato è stato donato a scopo benefico all’associazione ‘Un due tre stella’, pensata per aiutare bambine e bambini con disabilità sostenendo percorsi di psicomotricità funzionale.

In memoria dei genitori Franco e Ombretta, il componente del comitato di quartiere Foro Boario San Benedetto Gianluca Brunetti ha realizzato un importante progetto di cardio-protezione. Grazie alla sua donazione, infatti, è stato installato un defibrillatore a servizio dell’area del Foro Boario. Insieme all’apparecchio salvavita, il progetto prevede l’attivazione di un contratto di manutenzione e controllo oltre allo svolgimento di un corso di formazione per l’uso al quale hanno partecipato 24 persone di cui circa la metà negozianti della zona.

Si è svolta venerdì 11 ottobre al ristorante Panoramico della frazione di Massa di Vecchiazzano, la tradizionale ‘tagliatellata’ di Round Table 6 dedicata al sostegno dei progetti dell’associazione Diabete Romagna. La donazione di 1.200 euro, è stata consegnata da Luca Zagnoli, presidente di Round Table 6, e da Ugo Cacciaguerra, presidente del Club 41 Forlì, a Pierre Cignani, presidente di Diabete Romagna.

Sono state 6850 le sigarette, fumate e poi gettate a terra nelle vie del centro storico di Forlì, raccolte dai circa 60 partecipanti che sabato scorso, partendo da piazza Saffi, hanno aderito a di ‘Di corsa per l’ambiente’. L’iniziativa è stata organizzata da Alea Ambiente in collaborazione con il Comune, d’intesa con Legambiente. L’attività fisica ha portato dunque a benefici per la salute, ma anche per il decoro urbano.

In seguito all’ultima alluvione che ha colpito in particolare il quartiere di Villanova, sono tornati in azione i Ministri Volontari, mettendosi a disposizione per aiutare le famiglie più in difficoltà. I Ministri, sotto richiesta della Protezione Civile, sono intervenuti anche a casa di una famiglia della campagna forlivese che aveva un magazzino e la stalla ricoperti di fango. Per liberarli, i volontari hanno fatto uso anche di camion e bobcat.