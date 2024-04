Solidarietà ’in circolo’. Inzir: 45mila euro di aiuti. Anche la vicina Emilia sostiene le famiglie colpite

Anche a distanza di quasi un anno dall’alluvione che ha colpito la Romagna, la solidarietà non si è mai fermata. In tutti questi mesi, l’associazione Inzir - Viaggiatori in Circolo di Forlì ha portato avanti la raccolta fondi #inzirsiriparte, raccogliendo aiuti da tutta Italia. L’obiettivo era quello di sostenere piccole attività interessate dall’alluvione. In poche settimane, l’associazione ha raccolto oltre 45mila euro. Sono state poi individuate 25 attività del territorio a cui destinare questi aiuti economici. In particolare, Inzir ha sostenuto apicoltori e aziende agricole, ma anche ceramisti, idraulici, falegnami, un’addestratrice cinofila e un maneggio. "Si conclude oggi un viaggio che non avevamo deciso di fare. Nessun romagnolo lo ha scelto. Ma siamo partiti lo stesso, consapevoli che dovevamo fare qualcosa nell’immediato per aiutare chi era stato colpito dall’alluvione", così l’associazione ha ringraziato tutti i partecipanti alla raccolta.

Gli aiuti non sono mancati anche da altre città della regione: tre attività reggiane (Us Reggiolo asd, Kyoto Center Aps Asd e Volontari MasterDay) fin dai primi momenti della catastrofe hanno aperto delle raccolte fondi. La loro decisione è stata quella di non intervenire nell’immediato, ma dopo alcuni mesi, a sostegno di chi non era ancora potuto tornare alla normalità. Il loro aiuto è ricaduto su una famiglia in estrema difficoltà. Il padre è in cassa integrazione, la madre disoccupata, uno dei due figli ha perso la sua attività e l’altro è studente. I quattro abitavano a Modigliana, in una casa acquistata nel 2022 attraverso un mutuo, ma che ora è inabitabile a causa di una frana. La raccolta ha portato alla donazione di 5mila euro, che permetteranno alla famiglia di effettuare parte dei lavori per poter rientrare al più presto in casa.

Un contributo è arrivato anche dal mondo dello sport. Forlì Trail Asd, insieme agli enti sportivi Uisp, Csi, Libertas, Endas e Aics, nell’ottobre scorso ha organizzato la prima Tin Bota Romagna Half Marathon. Il ricavato della manifestazione, circa 5 mila euro, è stato utilizzato per acquistare un nuovo tappeto su cui i ragazzi di Polisportiva Edera, A.S. Gymnica 96, Polisportiva Cava Forlì, U.S. Forti e Liberi aderenti ad Associazione Sportiva Ginnastica Forlì ora sono tornati ad allenarsi, presso la sede provvisoria nei locali della Fiera di Forlì. Anche Sharing Breath, organizzato da Ammp e ospitato a Forlì a settembre, è stato di grande aiuto per la città. Sono stati raccolti 5mila euro, devoluti al Comune di Forlì per supportare le famiglie colpite. "La vostra generosità è un dono prezioso, un gesto di grande concretezza che ci dimostra come, di fronte alle avversità, la nostra città sappia sempre unirsi e stringersi attorno a chi ha bisogno" ha detto il sindaco Gian Luca Zattini, in occasione della consegna dell’assegno.

Martina Rossi