"Sono con Filippo. Questa comunità punta sull’accoglienza"

Elly Schlein ha portato il proprio sostegno anche alla candidatura a sindaco di Bertinoro di Filippo Scogli per la coalizione di centrosinistra con la lista ‘Insieme per Bertinoro’. Davanti a oltre 150 persone, Scogli ha ringraziato i volontari che si sono prodigati per accogliere al meglio la segretaria e attaccato a la lista concorrente "che sta aumentando il livello di contrapposizione tra le persone". "Noi siamo orgogliosamente di centrosinistra – ha dichiarato – e non ce ne siamo mai vergognati". Alludendo come, dall’altra parte, "ci siano persone con tessere di partito, ma che non lo rivendicano ammantandosi dietro al civismo". Con loro erano presenti anche l’assessora regionale ed ex sindaca, Gessica Allegni, e il segretario regionale Pd Luigi Tosiani. "Sono felice di essere qui per Filippo – ha esordito Schlein –. Ho conosciuto questo territorio 11 anni fa e mi avete spiegato cosa sia la colonna che avete come simbolo. Accoglienza, ospitalità, quegli anelli vogliono rappresentare che ci sarà sempre qualcuno pronto a porgerti una mano e a fare un pezzo di strada con te. Questi sono i valori di questa terra, di questa comunità". L’esempio si è esteso alla tragedia dell’alluvione "che vi ha visto rialzarvi porgendo la mano al vicino per poterlo aiutare. Qui si fa così". Un invito poi al voto, del 25 e 26 maggio per le amministrative di Bertinoro, e dell’8 e 9 giugno per i referendum "per ridare dignità al lavoro e la cittadinanza a tanti ragazzi nati e cresciuti in Italia".

ma.bo.