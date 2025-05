Sozofili di Modigliana, tributo a Faber con l’associazione ‘Amici di Don Giulio’

Domani alle 21 al teatro dei Sozofili di Modigliana, con il patrocinio del Comune (ingresso a offerta libera), l’associazione locale ‘Amici di Don Giulio’ presenterà ‘Ricordando Faber - parole e musica … tributo a Fabrizio De Andrè’. Come nasce l’idea di questo originale tributo musicale lo racconta il chitarrista Claudio Fabbri, detto Bat.

"Già nel 2019, in questo stesso palco che amiamo, gli rendemmo omaggio per la sua musica e poi c’è sempre bisogno, ma oggi in particolare per questa situazione di grandi incertezze, di ascoltare le sue canzoni e soprattutto riflettere sulle parole di uno dei più importanti e amati cantautori".

Il variegato gruppo è formato da musicisti amici che spesso suonano insieme e da alcuni nuovi, cui si aggiungono due interpreti, tutti uniti da un grande affetto per l’artista genovese. La faentina Laura Dari al violino, il forlivese Roberto Scarpa alla batteria e il marradese Simone Bruscantini che suona il bouzouki e il mandolino sono gli unici forestieri, mentre gli altri sono tutti modiglianesi. Fra questi Martino Chieffo cantautore che, tra l’altro, ha inaugurato l’ultima rassegna di ‘Romagna in Fiore’, Franco Catani storica fisarmonica, Andrea Bernabei basso elettrico cofondatore e direttore organizzativo di Strade Blu e la voce narrante Antonio Spino, ecclettico organizzatore di spettacoli teatrali. Gli altri sono la voce Marco Panzavolta, alle tastiere Alex Gentilini e alla batteria Roberto Scarpa.

Giancarlo Aulizio