Spaccio di coca al bar. Licenza, stop di 10 giorni

Un altro bar chiuso temporaneamente in città. Non in centro storico questa volta, ma comunque a due passi dal cuore cittadino. Ancora una volta gli agenti della Questura di Forlì-Cesena si sono trovati di fronte ad un locale che era diventato abituale covo di spacciatori e avventori con numerosi precedenti penali.

In seguito ai ripetuti controlli, intensificatisi nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Questore Claudio Mastromattei contro il degrado urbano, lo scorso 23 marzo gli agenti hanno trovato 7 grammi di cocaina su una mensola del bagno e 5 di hashish addosso ad un cliente (segnalato al prefetto come assuntore di stupefacenti). Sul posto, oltre ad alcuni pregiudicati, vi era anche un immigrato senza permesso di soggiorno, sottoposto alle procedure per l’espulsione.

Al titolare del bar è stata notificata la sospensione della licenza per 10 giorni, in base all’ex articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Cocaina era stata rinvenuta già la sera del 15 marzo, quando il personale delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, inviato a Forlì a supporto dei servizi straordinari, aveva trovato due involucri di cocaina tra i tavoli esterni del locale e segnalato due avventori di origine straniera, uno per inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio nazionale, l’altro per rapina e lesioni personali, reato commesso nei giorni precedenti e per i quali era ricercato.

Plaude all’operazione Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì: "Il tema della sicurezza – commenta – è uno di quelli che tanto stanno a cuore all’associazione dei commercianti, che si batte da tempo per più controlli, specialmente nelle zone più sensibili (come la stazione ferroviaria), rafforzamento dell’organico della polizia locale e del sistema di videosorveglianza".