Sport e giovani Scende in campo il futuro

Sport e gioventù, un connubio fondamentale per la crescita fisica ma anche mentale, morale e nella capacità di relazionarsi con gli altri, compagni e soprattutto avversari. Forlì e il suo territorio offrono davvero tante opportunità e moltissime sono le iniziative che coinvolgono giovani e giovanissimi, tante di queste legate al mondo sportivo.

Tra le più interessanti c’è ‘Scuole a Palazzo’ con i giocatori dell’Unieuro Pallacanestro 2.015 Forlì, impegnati non solo nei campi di serie A2 ma anche nelle scuole cittadine. Pochi giorni fa Todor Radonjic, Giacomo Zilli e il neo biancorosso Daniele Magro sono stati ospiti alla scuola elementare Bersani: accolti nella palestra da 250 bambini, i giocatori si sono prestati per le foto di rito con le classi quarte e quinte poi, con gli istruttori dell’Aics Basket Forlì, i bambini si sono divertiti giocando con i loro beniamini. In precedenza il capitano Daniele Cinciarini e i due statunitensi Xavier Johnson e Kadeem Allen avevano fatto visita alla scuola media Mercuriale dei Romiti, uno degli istituti più colpiti dall’alluvione. Anche per questo l’incontro si è tenuto presso lo storico palazzetto Villa Romiti: c’erano 150 ragazzi, con gli istruttori del Junior Basket Ca’Ossi Forlì.

La città, grazie anche alla Libertas Atletica Forlì, partecipa alla 4ª edizione della Run4Hope Massigen, il giro d’Italia podistico solidale non competitivo, con articolate staffette in tutta Italia, grazie all’apporto di 400 associazioni sportive. La Run4Hope Onlus copre le spese organizzative grazie ai propri sponsor e, dunque, fa in modo che tutto il ricavato dai podisti, arrivi all’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un grande evento di solidarietà cui si è fatta promotrice attiva la Libertas Forlì che, recentemente, ha tenuto la sua festa annuale con oltre 150 presenti all’Hotel 3 Corti di Forlì, tra genitori, atleti, tecnici e dirigenti. Nell’occasione sono stati premiati i migliori talenti emersi nel 2023, dalle categorie giovanili a quella Assoluta, passando per i Master over 34.

Non solo ragazzi, ma anche mamme e, soprattutto, tanto divertimento: la scuola elementare De Amicis, con il team Mamamicis – battendo ‘Le Tempestose’ e ‘Le Sprizzose’ della scuola Focaccia – ha vinto al PalaMarabini di San Martino in Strada il 1° School Catch Trofeo Città di Forlì di Mamanet, organizzato Aics di Forlì-Cesena.

