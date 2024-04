Storytelling, il Centro italiano festeggia 6 anni di attività

Il 25 aprile ha compiuto sei anni il Centro italiano di Storytelling di Portico, il primo del genere in Italia, fondato da Giovanna Conforto, una fiorentina giramondo a raccontar storie e fermatasi nel paese di Dante e Beatrice, dove tuttora anima le attività come direttore artistico. Attualmente i soci sono una ventina, presieduti da Lia Fiorentini di Bocconi, con sede al terzo piano del Comune.

Flavio Milandri, responsabile della comunicazione del Centro e artista forlivese nel mondo della scuola e della comunicazione artistica, traccia un bilancio di questi sei anni di attività a Portico, nella valle del Montone, in Romagna e non solo: "Nell’ultimo anno abbiamo messo in programma tre progetti. Il primo, dal titolo ‘Whare-to’ (Verso dove), ha ottenuto finanziamenti europei, insieme ad un partner di Malta e si realizza a Portico. Si tratta di un mosaico contemporaneo (trencadìs, frantumato, opera d’arte tipica di Antonio Gaudì), realizzato nelle pareti delle scale esterne del municipio da alcuni storyteller guidati dall’artista forlivese Luigi Impieri, docente di storia dell’arte al liceo classico di Forlì". L’opera sarà inaugurata il 9 maggio alle 11.30, durante una festa in piazza, con i cittadini e gli alunni delle scuole e con la locale ceramista Lucia Gennaretti, autrice di un’opera d’arte. Racconta ancora Milandri: "Il secondo progetto in cantiere, ‘Come a casa’, riguarda una riflessione su come abitare i luoghi del nostro Appennino, insieme ad otto associazioni, in collaborazione con VolontàRomagna e col coordinamento di Auser Volontariato. Il terzo progetto, ‘Clima e legalità’, consiste nel raccontar storie, attività principale di noi storyteller, sulla lotta al cambiamento climatico. Partecipano i soci di dieci associazioni, con capofila SuperPartes di Forlì".

Quinto Cappelli