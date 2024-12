Tariffe cimiteriali confermate

La Giunta comunale di Castrocaro ha confermato per il 2025 le tariffe cimiteriali in vigore. Stessa sorte per le somme da versare per il servizio di trasporto funebre. La tariffa per lo spostamento di persona deceduta a Castrocaro Terme, Terra del Sole o Pieve Salutare e destinata a sepoltura nel territorio comunale è 65 euro. Venti euro in più per quanto riguarda la salma proveniente da altro comune e per il trasporto funebre di salma in uscita dal comune. Somme

che restano invariate dall’aprile 2010.