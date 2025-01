Teatro e danza, laboratori per under 35

Sono aperte le iscrizioni al terzo ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under 35 a cura di Masque teatro con il contributo dell’assessorato alle politiche giovanili. Si tratta di cinque appuntamenti, programmati tra febbraio e aprile, tutti di sabato pomeriggio dalle 15 alle 19, tra la Fabbrica delle Candele e il Teatro Félix Guattari.

Si parte sabato 22 febbraio presso la Fabbrica delle Candele, con il laboratorio ’Il racconto ad albero’ a cura dell’attrice e drammaturga Chiara Lagani. Il secondo appuntamento è previsto, sempre alla Fabbrica delle Candele, per l’8 marzo con il laboratorio condotto dalla performer Eleonora Sedioli di Masque teatro, che giocherà con le espressioni elementari del corpo e dello sguardo. Il terzo incontro è in programma per il 22 marzo, ancora alla Fabbrica delle Candele: ’Poteri, affetti, percetti’ è a cura dell’esperta di studi teatrali e cinematografici Sara Baranzoni. Sabato 5 aprile, presso il Teatro Fèlix Guattari, si tiene il quarto incontro, ’In medesima azione’, a cura delle danzatrici Valentina Bravetti e Paola Bianchi. Per il quinto e ultimo appuntamento si torna alla Fabbrica delle Candele, sabato 19 aprile, con una seconda tappa del laboratorio a cura di Eleonora Sedioli. Non sono richieste competenze pregresse.

Informazioni e iscrizioni: Masque teatro / 393.9707741 – masque@masque.it / www.masque.it