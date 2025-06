Teatro, escursioni e note a San Paolo in Alpe

La bellissima e panoramica prateria d’altitudine di San Paolo in Alpe (Santa Sofia) sarà protagonista di numerosi eventi già in calendario nei mesi estivi tra concerti, escursioni e feste.

Siamo in pieno Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, a 1.030m sul livello del mare in una delle aree aperte d’altitudine meglio conservate dell’area protetta a cospetto della riserva naturale integrale di Sasso Fratino, patrimonio Unesco, che par si tocchi con mano.

Una zona molto frequentata in tutte le stagioni e raggiungibile a piedi, in mtb, e-bike e a cavallo partendo da Corniolo, Biserno e Ridracoli. Terra d’uomini e di fatiche fino agli anni ‘50 del ‘900, ora San Paolo è il regno incontrastato del vento, dei silenzi dell’Appennino e della fauna selvatica, che convive spesso con le mucche al pascolo. Da anni incombono sui prati i ruderi inquietanti della chiesa di S. Agostino (già eremo agostiniano) di proprietà del Parco nazionale, solo in parte consolidati e in attesa di un recupero, mentre a poche centinaia di metri il vicino e simbolico fabbricato rurale è stato in parte recuperato a bivacco, gestito dall’associazione Tour de Bosc ed il resto consolidato con risorse dalla Regione Emilia-Romagna.

Il primo appuntamento è in calendario domenica 22 giugno quando gli attori di ‘Altrove - spettacolo teatrale dal vero’, alle 16, nei pressi del bivacco proporranno la loro pièce incentrata sulle storie dei popoli di questa parte della montagna forlivese, mentre alle 15,30 i curatori della rivista ‘Alpe Appennina’ presenteranno il libro ‘Il popolo di San Paolo in Alpe’. A seguire merenda a cura della Pro loco di Corniolo-Campigna. Escursioni guidate da parte di Tour de Bosc (www.spaziindecisi.it/inno-al-perdersi-2025). Evento e merenda ad offerta libera.

Domenica 29 giugno torna la Festa di San Paolo in Alpe, giunta alla 30ª edizione, organizzata dalla Pro loco di Corniolo-Campigna. Un appuntamento speciale dove non poche saranno le sorprese tra escursioni, pranzo alla coperta o preparato dai volontari della Pro loco, storie e giochi tradizionali.

La musica sarà protagonista invece domenica 6 luglio. Infatti per la rassegna che toccherà tutti i comuni della Val Bidente ‘ARTEriaSp4’ promossa da Dai de jazz, alle 11,30 avvicinamento a San Paolo con Lorenzo Barone e i ‘The Sliders’, musica naturale con Filippo Vignato (trombone), Federico Pierantoni (trombone) e Lorenzo Manfredini (trombone). Il tutto condito da escursioni guidate in bicicletta e a piedi su sentieri naturali con diversi gradi di difficoltà, in compagnia di Bidente Bike Project, Ligaben, Gruppo Escursionistico La Lama. Possibilità di pranzo in loco. Info: segreteria@bidentebike.it; 349.1760425 (Matteo); gruppoescursionisticolalama@gmail.com; 349. 5693757 (Emiliano). Eventi gratuiti con possibilità di pranzare: 348.5428658 (Marta).

Oscar Bandini