Terminati i lavori di rifacimento, via Giovannetti ha cambiato look

La ditta Focaccia e Minguzzi ha completato i lavori di rifacimento di marciapiede, rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e carreggiata stradale in via Giovannetti a S. Sofia che collega il centro del paese con il macello comunale e l’area agricola di S. Giacomo. Lavori seguiti da Andrea Locatelli dello Studio Associato Locatelli e dagli uffici tecnici del Comune.

"Col Pao 2024, già aggiudicato tramite gara – precisa la sindaca Ilaria Marianini (sul posto nella foto) –, procederemo in primavera col completamento del marciapiede all’imbocco di via Giovannetti, in continuità con l’intervento appena concluso. Questo ci permetterà di garantire maggiore sicurezza per i pedoni, insieme alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale per valorizzare il capiente parcheggio auto della zona. Nel corso del 2025, nell’ambito dello stesso progetto, interverremo anche sui tratti più deteriorati dei marciapiedi del centro, con particolare attenzione a viale Roma. I lavori includeranno la sostituzione delle lastre di pietra e degli autobloccanti, interventi di stuccatura – conclude la sindaca – e l’abbattimento delle barriere architettoniche in corrispondenza degli attraversamenti pedonali".

o. b.